Токаев раскритиковал бизнесменов, изображающих "мучеников режима"
АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Некоторые бизнесмены пытаются манипулировать общественным мнением и изображают из себя мучеников политического режима Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан".
"Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые "предприниматели" пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников "политического режима", заявляют о нарушении своих прав как "инвесторов", - отметил казахстанский лидер.
Он подчеркнул, что "мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции". "Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции", - добавил Токаев.