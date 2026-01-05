Токаев раскритиковал бизнесменов, изображающих "мучеников режима"

Так некоторые "предприниматели" пытаются манипулировать общественным мнением, заявил президент Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Некоторые бизнесмены пытаются манипулировать общественным мнением и изображают из себя мучеников политического режима Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан".

"Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые "предприниматели" пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников "политического режима", заявляют о нарушении своих прав как "инвесторов", - отметил казахстанский лидер.

Он подчеркнул, что "мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции". "Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции", - добавил Токаев.