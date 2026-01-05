Токаев не стремится вернуться на работу в ООН

Президент Казахстана при этом отметил, что принимает участие в закрытых консультациях и дискуссиях

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него нет стремления вернуться на работу в ООН, но он участвует в закрытых консультациях с главами некоторых государств.

"У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен", - сообщил Токаев в интервью, опубликованном в газете "Туркестан".

Он отметил, что, находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем. "Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне в 2025 году говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права. "Помимо визитов за рубеж, Астану посетили руководители влиятельных государств Азии, Европы, Ближнего Востока. За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене. В ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 млрд долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики", - уточнил Токаев.

В марте 2011 года Токаев был назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Он занимал эти должности до октября 2013 года.