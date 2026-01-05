Токаев: беспорядки в Казахстане в 2022 году курировали специалисты по "революциям"

Они "воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации", указал президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане в январе 2022 года прошли под кураторством специалистов по "революциям".

"Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по "революциям" воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации", - указал Токаев в интервью газете "Туркестан".

"Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность отечеству и профессионализм ряд руководителей Комитета национальной безопасности и МВД", - отметил казахстанский лидер.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.