Политик Мема заявил, что фон дер Ляйен строит четвертый рейх

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" также отметил, что ЕС в попытке нанести стратегическое поражение России теряет политический вес

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе, она пытается превратить союз в четвертый рейх. Такое мнение ТАСС высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Экономически, политически и идеологически ЕС вот-вот рухнет, потому что Урсула пытается построить четвертый рейх, который, по ее мнению, является единственным способом поддержания мира в Европе, бредовым и фанатичным, - сказал он. - В этом смысле Урсула фон дер Ляйен хорошо работает на президента [РФ Владимира] Путина. Президент Путин видит, как на его глазах происходит развал ЕС, хотя он ничего не сделал во вред Европе".

Мема назвал политику фон дер Ляйен "полной катастрофой", которая противоречит самим принципам создания ЕС. "Он был основан для содействия миру, сейчас она перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию. Урсула часто утверждает, что самой большой угрозой для Европы является Россия, но правда в том, что она, наряду с такими людьми, как [глава евродипломатии] Кая Каллас и другими поджигателями войны, является реальной угрозой распада ЕС. Ее комиссия поощряет цензуру, отменяет выборы в Румынии, преследует граждан ЕС за их мнения и арестовывает оппозиционных кандидатов, таких как я, за то, что они задают вопросы", - подчеркнул он.

Мема отметил, что ЕС в попытке нанести стратегическое поражение России теряет политический вес.

Фон дер Ляйен 67 лет, в прошлом она занимала пост министра обороны Германии. Еврокомиссию она возглавляет с 2019 года, срок ее полномочий истекает через пять лет.