The Guardian: Зеленский столкнется с большими трудностями в 2026 году

Колумнист британской газеты Шон Уокер обратил внимание на отключения электроэнергии на Украине

Владимир Зеленский © Danylo Antoniuk/ Anadolu via Getty Images

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский сталкивается с проблемами, из-за которых 2026 год может стать для него самым тяжелым с начала конфликта на Украине. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Guardian Шон Уокер.

"Украинцы переживают очередную зиму с отключениями электроэнергии <...> Возникает ощущение, что в ближайшее время им необходима передышка. Украина ощущает истощение", - говорится в статье Уокера.

Он отметил, что Зеленский, будучи избранным в 2019 году на пятилетний срок, не покидает пост уже седьмой год, из-за чего он находится под сильным политическим давлением не только в Европе, но и в Киеве.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.