Вулин: европейско-балканские саммиты направлены против Сербии

Бывший вице-премьер страны назвал целью этих встреч "обуздание и окружение Сербии"

БЕЛГРАД, 5 января. /ТАСС/. Саммиты Европейского союза с участием стран Западных Балкан используются как инструмент давления и сдерживания Белграда. Такое мнение выразил ТАСС бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Все страны, которые были на этом саммите, участвовали во встрече, цель которой - обуздание и окружение Сербии. Это саммит из-за Сербии и против Сербии", - подчеркнул он. Политик приветствовал решение президента Сербии Александара Вучича не ехать на этот саммит. "Я искренне приветствую смелое решение президента Вучича не ехать на этот саммит, поскольку большинство министров в правительстве Республики Сербия выступали против его отсутствия на саммите. Возможно, у них нет смелости сказать это публично, но когда они посещают посольства и жалуются, говорят, что президент Вучич действовал по собственной инициативе", - заявил Вулин.

"Я хотел бы, чтобы это стало знаком того, что Сербия изменит свою политику по отношению к Европейскому союзу. Сербии не место на саммите, где от нее требуют признать Косово и ввести санкции против Российской Федерации. Это не наши интересы", - подчеркнул собеседник агентства.