Вулин: путь в ЕС для новых кандидатов проходит через украинское поле боя

Бывший вице-премьер Сербии заявил, что "реформы - это продажа боеприпасов Украине"

БЕЛГРАД, 5 января. /ТАСС/. Реальным условием продвижения к членству в Европейском союзе стало участие в украинском конфликте, а не проведение реформ. Об этом заявил ТАСС бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Говоря о расширении ЕС, Вулин усомнился в искренности заявлений Брюсселя о реформах и верховенстве права. "Европейский союз, как вы видите, всегда говорит о реформах, о верховенстве права, а затем заявляет, что в него войдут Молдавия и Украина - две самые коррумпированные страны Европы. Без каких-либо реформ", - отметил он.

По мнению политика, сегодня путь в ЕС проходит через участие в украинском конфликте. "Путь в Европейский союз сегодня ведет через украинское поле боя. Реформы - это продажа боеприпасов Украине. Верховенство права - это передача оборонной промышленности в руки ЕС", - заявил Вулин.

Он также выразил сомнение в возможности скорого вступления Украины в ЕС. "Как можно принять страну, которая не знает, где проходят ее границы, или страну, находящуюся в конфликте? Нам говорили, что Сербию нельзя принять из-за Косова. Я не верю, что это произойдет быстро, но Европейский союз ведет войну до последнего украинца. И чего им стоит солгать и пообещать украинцам, что их когда-нибудь примут?", - отметил собеседник агентства.

"У Европейского союза нет никакого желания расширяться, нет желания принимать страны Западных Балкан как полноправных членов своего сообщества. Им нужен рынок, а теперь им нужен и простор - для мигрантов, от которых они хотят избавиться. Теперь им нужна и пехота, армия, танки и боеприпасы, которые производят страны Западных Балкан", - заключил Вулин.

О евроинтеграции Сербии

Ранее Вучич в ходе рабочей встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой вновь подтвердил приверженность Белграда достижению стратегической цели - вступлению в Европейский союз. По его словам, ЕС остается для Сербии главным внешнеполитическим ориентиром, а республика твердо следует курсу евроинтеграции. Сербский лидер также ранее призывал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркивал, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.

Статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.