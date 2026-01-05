Вулин: сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине

Европейский союз не намерен расширяться на Западные Балканы, отметил бывший вице-премьер республики

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 5 января. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает Сербию не как будущего полноправного члена, а как рынок, источник рабочей силы, а сербов - как пехоту для украинского конфликта. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Европейский союз не намерен расширяться на Западные Балканы. Мы им не нужны как члены ЕС. Мы им нужны как рынок, как рабочая сила, а теперь они нашли и новую "потребительскую ценность" - в качестве пехоты, - указал он. - Мы им нужны как пехота и как саперы на украинском поле боя, вот зачем мы им нужны. Но не как полноправные члены Европейского союза".

Собеседник агентства отметил, что ЕС даже не пытается скрывать нежелание принимать страны Западных Балкан на равных условиях. "Чего им стоило бы пообещать нам полноправное членство через 20 лет? Балканские элиты были бы счастливы и согласились бы на все. Но они не делают даже этого, - указал Вулин. - Они говорят: сначала мы вас будем испытывать 10-20 лет без права голоса, без права вето. Потом, после этой дьявольской пробации, возможно, вы станете членами, но уже без права вето".