КНР призвала США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь так прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости приобретения Гренландии, которое он обосновал тем, что остров якобы "окружен китайскими кораблями"

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. США должны прекратить использовать тезис о "китайской угрозе" в качестве предлога для реализации собственных корыстных интересов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую китайскую угрозу как инструмент для извлечения собственной выгоды", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Так дипломат прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости приобретения Гренландии, которое он обосновал тем, что остров якобы "окружен китайскими кораблями".

4 января Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.