"Украинская правда": Малюк согласился подать в отставку после угроз Зеленского

Владимир Зеленский пригрозил, что может отстранить главу СБУ от должности, если тот не напишет заявление добровольно

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку после угроз Владимира Зеленского отстранить его от должности. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

На встрече с Зеленским 3 января после волны публичной поддержки от известных общественных деятелей и военных руководитель СБУ отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО. По данным "Украинской правды", свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько масштабных антироссийских операций. При этом Малюк добавил, что Зеленскому следовало передать запрос на его отставку его в парламент, если он хочет ее добиться.

Зеленского возмутил отказ генерала Малюка писать заявление. Поэтому он пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. По данным "Украинской правды", в офисе Зеленского даже начали искать основания, на которых можно было бы формально издать указ об отстранении Малюка. В воскресенье от главы СБУ пытались добиться не только увольнения, но и слов благодарности за это.

Несмотря на поддержку и военных, и партнеров, и депутатов, а также очень малую перспективу увольнения Радой, Малюк, по сведениям издания, все же согласился уйти в отставку. Когда и как произойдет само увольнение, для которого нужно голосование Рады, будет решено уже в ближайшее время.

Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить руководителя спецподразделения "Альфа" генерал-майора Евгения Хмару, отмечают источники "УП". Однако Зеленский до сих пор не избавился от идеи отдать ведомство в руки замглавы СБУ, генерала Александра Поклада, на которого возлагал большие надежды бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, полагает издание. Новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вряд ли согласится на такого кандидата, отмечает "Украинская правда".

Кадровые перестановки

2 января Зеленский провел ряд кадровых перестановок. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначенный главой офиса Зеленского. Место Буданова занял Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.