Премьер Гренландии призвал Вашингтон прекратить давление на остров

Йенс-Фредерик Нильсен подчеркивает, что остров - "не объект риторики великих держав", а народ и демократия, что должно уважаться, особенно близкими друзьями

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен считает неуважительной и неприемлемой "повторяющуюся риторику" США в отношении острова. Он призвал Вашингтон прекратить давление, намеки и "фантазии об аннексии".

"Мы были близким и верным другом Соединенных Штатов на протяжении поколений, мы стояли плечом к плечу в трудные времена, - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). - Именно поэтому повторяющаяся риторика Соединенных Штатов совершенно неприемлема. Когда президент США говорит о том, что им нужна Гренландия и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно".

Нильсен подчеркивает, что остров - "не объект риторики великих держав", а народ и демократия, что должно уважаться, особенно близкими друзьями. "Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями. Так нельзя разговаривать с народом, который снова и снова демонстрировал ответственность, стабильность и лояльность, - также пишет премьер острова. - Хватит. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии".

По словам премьера острова, жители Гренландии "открыты для диалога". "Мы открыты для разговоров. Но они должны вестись по надлежащим каналам и с соблюдением международного права", - также заявил он.

Заявления Трампа

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.