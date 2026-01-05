Эрдоган: Турция контактирует с РФ и Украиной по урегулированию конфликта

Президент Турции назвал Анкару "единственным игроком", который напрямую общается с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Presidential Press Service via AP, Pool

СТАМБУЛ, 5 января /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Анкару "единственным игроком", который напрямую общается с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также содействует урегулированию украинского конфликта в рамках НАТО.

"Турция является единственным игроком, который может напрямую общаться как с Путиным, так и с Зеленским, одновременно предпринимать конкретные шаги [по урегулированию на Украине] в Вашингтоне, Брюсселе, в НАТО и Организации Объединенных Наций, поддерживая сильные и сбалансированные дипломатические контакты", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Урегулирование украинского конфликта Эрдоган планирует обсудить в понедельник с президентом США Дональдом Трампом.

Власти Турции неоднократно заявляли о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и выражали надежду на проведение встречи лидеров по Украине. В Стамбуле в 2025 году ранее прошли три раунда переговоров представителей России и Украины.