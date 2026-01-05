Фицо подтвердил негативное отношение к антироссийским подходам в политике ЕС

Во внешней политике Евросоюза, по словам премьера Словакии, преобладает ненависть к РФ

БРАТИСЛАВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь подтвердил негативное отношение к антироссийским подходам в политике Евросоюза. С соответствующим заявлением он выступил в своем Facebook (запрещен в РФ).

"ЕС в антироссийских подходах может дойти до края пропасти, - сказал премьер. - С одобренным военным кредитом сегодня это уже €280 млрд, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией. Санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников. Они, конечно, не свалились с Луны. Они там представляют конкретные страны".

Во внешней политике ЕС, по словам премьера, преобладает ненависть к РФ.