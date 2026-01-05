Президент Колумбии после угроз Трампа готов взять в руки оружие ради родины

Густаво Петро также выразил уверенность, что народ Колумбии готов встать на его защиту

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов взяться за оружие ради защиты родины, и выразил уверенность, что жители страны встанут на его защиту, если США попытаются захватить его как венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Хотя я никогда не был военным, я знаю, что такое война и подпольная борьба. Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю", - написал Петро в X. В молодости Петро был членом леворадикальной организации "Движение 19 апреля" (M-19),

Петро также выразил уверенность, что народ Колумбии готов встать на его защиту. "Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара", - убежден колумбийский лидер.

Он также сообщил, что распорядился отстранить нескольких полковников из разведывательной службы полиции "за то, что они передавали ложную информацию во вред государству". "Надеюсь, [госсекретарь США Марко] Рубио не верит этим выдумкам", - добавил Петро.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

3 января Трамп в связи с проведением США операции в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении президента Колумбии остаются в силе. Он обвинял Петро в поощрении производства наркотиков и подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.