Первого замглавы МИД Украины назначили первым замглавы офиса Зеленского

Владимир Зеленский объявлял о решении назначить Сергея Кислицу на этот пост

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица назначен первым замглавы офиса Владимира Зеленского. Соответствующий указ, датированный 5 января, опубликован на сайте офиса.

Двумя днями ранее Зеленский объявил о решении назначить Кислицу на этот пост. Во время встречи они обсудили детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в офисе, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Кислица продолжит участвовать в переговорном процессе.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

Кроме того, министром обороны Украины Зеленский предложил стать министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля Зеленский предложил на пост вице-премьера и министра энергетики страны.