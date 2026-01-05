Орбан: Венгрия рассчитывает на отмену санкций против РФ в 2026 году

Премьер-министр Венгрии также выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что в 2026 году конфликт на Украине будет урегулирован, а западные санкции против России будут отменены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Мы считаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как война на Украине будет прекращена", - сказал Орбан, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС. Глава правительства напомнил, что Венгрия давно выступает против санкционной политики Евросоюза, которая наносит ущерб всей европейской экономике.