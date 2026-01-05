Орбан: Венгрия рассчитывает на отмену санкций против РФ в 2026 году
10:23
обновлено 10:47
БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что в 2026 году конфликт на Украине будет урегулирован, а западные санкции против России будут отменены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.
"Мы считаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как война на Украине будет прекращена", - сказал Орбан, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС. Глава правительства напомнил, что Венгрия давно выступает против санкционной политики Евросоюза, которая наносит ущерб всей европейской экономике.