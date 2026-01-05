El País: действия США в Венесуэле обусловлены интересом к ее ресурсам

Согласно El País, сохранение исполнительного вице-президента Делси Родригес на вершине властных структур в республике является чисто прагматическим для Вашингтона

МАДРИД, 5 января. /ТАСС/. США нарушили суверенитет Венесуэлы, захватив ее лидера Николаса Мадуро, ради эксплуатации ее ресурсов, не маскируя свои действия риторикой о демократии и интересах венесуэльцев. Такое мнение приводится в статье испанской газеты El País.

Как пишет издание, "нарушение суверенитета Венесуэлы ради эксплуатации ее ресурсов больше не маскируется ни под исключение, ни под меньшее зло". Согласно El País, сохранение исполнительного вице-президента Делси Родригес на вершине властных структур в республике является чисто прагматическим для США. "Родригес полезна, потому что контролирует ключевые рычаги государства и обеспечивает краткосрочную стабильность", - считает газета.

По версии El País, "переход к демократии не входит в планы [президент США Дональда] Трампа в краткосрочной перспективе". "Критерием является не то, кто представляет интересы венесуэльцев, а то, кто лучше всего служит Вашингтону", - добавляет издание.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.