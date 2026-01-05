Мерц примет 6 января участие во встрече по Украине в Париже

Переговоры состоятся во второй половине дня при участии лидеров некоторых европейских стран, представителей ЕС и НАТО, США, Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц примет во вторник участие во встрече по Украине в Париже. Об этом заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле.

"Канцлер завтра по приглашению президента [Франции Эмманюэля] Макрона примет участие во встрече так называемой коалиции желающих в Париже", - сказал он.

По его словам, переговоры состоятся во второй половине дня при участии лидеров ряда европейских стран, представителей ЕС и НАТО, США, Украины. "Некоторые будут присутствовать на месте, некоторые подключатся к ней в режиме онлайн", - сообщил Хилле. "Канцлер будет физически присутствовать на встрече", - уточнил он.