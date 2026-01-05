Советником по экономическому развитию Украины стала экс-глава МИД Канады Фриланд

Христя Фриланд "имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций", заявил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил советницей по экономическому развитию Христю Фриланд, которая до этого была спецпосланником премьера Канады по Украине.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по экономическому развитию. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

До назначения на пост спецпосланника по Украине осенью 2025 года Фриланд была министром иностранных дел, вице-премьером, министром финансов Канады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее назначение спецпосланником по Украине "кульбитом" и допустила, что с учетом родословной Фриланд, внучки нацистского коллаборациониста, украинский кризис "может лишь усугубиться". Обратила внимание Захарова и на то, что Фриланд, будучи вице-премьером и министром финансов Канады, ушла в отставку ровно в день, когда надо было представить проект нового бюджета страны на фоне многомиллиардного дефицита.