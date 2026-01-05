Макрон: Франция не одобряет методы США при проведении операции в Венесуэле

Действия Вашингтона, по мнению французского лидера, не соответствуют международному праву

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Франция не поддерживает методы США при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщила на брифинге в Елисейском дворце официальный представитель кабмина Мод Брежон, такое заявление на заседании правительства сделал президент республики Эмманюэль Макрон.

"Примененные методы не поддерживаются и не одобряются. Это слова президента республики", - сказала Брежон.

По ее словам, Макрон подчеркнул, что Франция "защищает международное право и свободу народов". Операция США, по мнению французского лидера, не соответствует международному праву.

В то же время Брежон добавила, что Макрон считает отстранение Мадуро от власти "хорошей новостью".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.