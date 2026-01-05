ЕК: действия США создали "возможность демократической передачи власти" в Венесуэле

Еврокомиссия также считает "преждевременными" любые оценки соответствия действий США против Венесуэлы международному праву

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не стала давать словесную характеристику агрессии США против Венесуэлы, но считает, что она создала "возможность для демократической передачи власти". Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Мы не обсуждали, как мы должны это называть, но то, что наиболее важно, что эти события создали возможность для демократической передачи власти в Венесуэле", - сказала Пинью. По ее словам, ЕК надеется, что народ Венесуэлы "воспользуется этой возможностью".

Еврокомиссия также считает "преждевременными" любые оценки соответствия действий США против Венесуэлы международному праву.

"Мы считаем пока преждевременным давать оценки этим событиям с юридической точки зрения", - сказала Пинью, отвечая на вопрос, соответствуют ли действия США, по мнению Еврокомиссии, международному праву. Она также отметила, что Еврокомиссия призывает, чтобы международному праву "соответствовали все последующие действия" в этой стране.