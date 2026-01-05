Кабмин ФРГ: поджог электрокабелей ничем нельзя оправдать

Такое посягательство на энергетическую инфраструктуру является серьезным преступлением, заявил представитель германского правительства Себастьян Хилле

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ решительно осуждает поджог кабелей на юго-западе Берлина и призывает расследовать все обстоятельства происшедшего. Об этом заявил на брифинге представитель германского кабмина Себастьян Хилле.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает поджог электросети на юго-западе Берлина. Такое посягательство на нашу энергетическую инфраструктуру является серьезным преступлением, которое ничем нельзя оправдать", - отметил он, указав на то, что злоумышленники поставили под угрозу жизни людей, прежде всего пожилых людей и пациентов больниц. "Необходимо всеобъемлющим образом расследовать обстоятельства этого преступления", - подчеркнул Хилле, отметив, что ответственные лица должны быть наказаны. По его словам, федеральные власти помогают в устранении последствий диверсии.

Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как часть районов на юго-западе города осталась без электричества из-за поджога кабелей. Он позволяет без лишних проволочек привлечь к устранению последствий той или иной катастрофы Бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.

В субботу около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что их поджог был направлен против "имперского образа жизни".

На текущий момент без света по-прежнему остаются около 30 тыс. домохозяйств. Полностью восстановить энергоснабжение, по данным оператора Stromnetz Berlin, удастся лишь к 8 января.