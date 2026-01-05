ЕК ушла от ответа на вопрос, осуждает ли она гибель гражданских лиц в Венесуэле

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью также сообщала, что в Брюсселе "не обсуждали" как классифицировать действия США против республики

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссия ушла от ответа на вопрос, осуждает ли она гибель гражданских лиц в ходе агрессии США против Венесуэлы.

"Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее", - заявила на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, отвечая на вопрос, готова ли ЕК осудить гибель гражданских лиц в результате нападения США.

Ранее на том же брифинге она заявила, что в Брюсселе "не обсуждали" как классифицировать действия США против Венесуэлы, и не дала ответа на вопрос, нарушили ли США международное право.