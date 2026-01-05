ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фон дер Ляйен примет 6 января участие во встрече "коалиции желающих" в Париже

Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что на встрече будет продолжена дискуссия о гарантиях безопасности Украине
Редакция сайта ТАСС
11:54

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Урсула фон дер Ляйен примет 6 января участие в заседании так называемой коалиции желающих по Украине в Париже. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Председатель Еврокомиссии во вторник отправится в Париж для участия в заседании коалиции желающих по Украине", - сообщила она.

По ее словам, на этой встрече будет продолжена дискуссия о гарантиях безопасности Украине, по которым якобы "уже достигнут прогресс". 

