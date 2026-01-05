Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой

Дмитрий Кулеба вернулся после побега из страны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский и экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вернувшийся осенью на Украину после побега из страны, на встрече договорились определить дальнейшее взаимодействие.

"Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную, - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. - Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия".

В сентябре украинское издание Times of Ukraine со ссылкой на свои источники сообщало, что Кулеба вернулся в страну после побега с Украины на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны.

8 сентября Кулеба признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Он пересек границу с Польшей буквально перед вступлением в силу постановления правительства о запрете бывшим дипломатам выезжать с Украины. Кулеба также допустил, что разозлил Зеленского критикой. После широкого распространения публикации в СМИ пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге, заявив, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. Как утверждалось, после нее Кулеба собирался посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен был вернуться на Украину.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.