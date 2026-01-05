Fox: в США задержали человека после инцидента у дома вице-президента Вэнса

По данным правоохранителей, сотрудник американской Секретной службы вызвал полицию после того, как увидел убегающего от дома вице-президента США человека

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники американской полиции задержали человека, совершавшего подозрительные действия у дома вице-президента США Джей Ди Вэнса в городе Цинциннати (штат Огайо). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал Fox News.

По данным полиции, 5 января сотрудник Секретной службы США, ответственной за охрану первых лиц государства, вызвал полицию после того, как увидел убегающего от дома человека. Других подробностей об инциденте не сообщается.