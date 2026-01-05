Эксперт Дагдален: элиты ЕС даже не могут сходить в булочную без разрешения США

Внешнеполитический эксперт BSW прокомментировала реакцию канцлера ФРГ на операцию в Венесуэле словами о "трансатлантической готовности бежать вместе в любом заданном направлении"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен на фоне событий в Венесуэле обвинила элиты ЕС в подобострастном подчинении США.

"Ничего кроме подобострастного вассальства. Правительственные элиты ЕС не могут даже сходить к булочнику, предварительно не спросив разрешения в Вашингтоне, - написала она в соцсети X, комментируя реакцию канцлера Фридриха Мерца на операцию США в Венесуэле. "Трансатлантическая готовность бежать вместе в любом заданном направлении, независимо от того - куда. Позор", - указала Дагделен.

Власти ФРГ до сих пор ясно не выразили свою позицию касательно операции Вашингтона в Венесуэле и не осудили ее. Мерц ранее лишь заявил, что пока сложно дать правовую оценку действиям США в Венесуэле, и отметил, что Берлину на это нужно время.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Боливарианской Республике введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.