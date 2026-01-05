Опубликованы кадры отправления Мадуро к зданию суда в Нью-Йорке

В США лидера Венесуэлы обвиняют в хранении наркотиков и оружия

Главу Венесуэлы доставляют в американский суд под усиленной охраной на вертолете © ТАСС/ Jefe Hispano/ X

ТАСС, 5 января. Опубликованы кадры прибытия вертолета, на котором президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда в Нью-Йорке.

Мадуро предстанет перед судом по обвинению в хранении наркотиков и оружия. По информации телеканала CNN, с 3 января лидер Венесуэлы находился в следственном изоляторе в Бруклине. Дело против него передано 92-летнему федеральному судье Элвину Хеллерстину, который в 2025 году заблокировал часть решений президента США Дональда Трампа.