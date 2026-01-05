ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Опубликованы кадры отправления Мадуро к зданию суда в Нью-Йорке

В США лидера Венесуэлы обвиняют в хранении наркотиков и оружия
Редакция сайта ТАСС
13:34

Главу Венесуэлы доставляют в американский суд под усиленной охраной на вертолете

© ТАСС/ Jefe Hispano/ X

ТАСС, 5 января. Опубликованы кадры прибытия вертолета, на котором президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда в Нью-Йорке.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

Мадуро предстанет перед судом по обвинению в хранении наркотиков и оружия. По информации телеканала CNN, с 3 января лидер Венесуэлы находился в следственном изоляторе в Бруклине. Дело против него передано 92-летнему федеральному судье Элвину Хеллерстину, который в 2025 году заблокировал часть решений президента США Дональда Трампа.  

Мадуро, НиколасСШАВенесуэла