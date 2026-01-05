Молдавская армия начала поэтапный отказ от автомата Калашникова

Решение принято в рамках перехода на стандарты НАТО, указал министр обороны страны Анатолий Носатый

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Военные в Молдавии намерены отказаться от автоматов Калашникова в рамках начавшегося поэтапного перехода на стандарты НАТО, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый.

"Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия", - сказал Носатый в эфире радио "Молдова 1".

В этом году правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, в которой главной угрозой для страны названа Россия. Документ подразумевает увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также численности вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В нем также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной. Против милитаризации и увеличения военных расходов на фоне экономического кризиса выступает парламентская оппозиция. Озабоченность усилением военной мощи выражают власти Гагаузии, непризнанного Приднестровья, а также России, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра.