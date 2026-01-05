Орбан: Венгрия не будет следовать общей политике ЕС из-за разногласий

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Венгрия рассматривает самостоятельную внешнюю политику как необходимое условие сохранения национального суверенитета

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 5 января /ТАСС/. Венгрия намерена проводить самостоятельную внешнюю политику, отличную от общей политики Евросоюза, с которым у нее наметилось "слишком много" разногласий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Нам не нужна общая внешняя политика с Брюсселем. У нас с ним слишком много разногласий, в том числе по Украине, Ближнему Востоку, а теперь еще по Венесуэле", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС.

Орбан подчеркнул, что Венгрия рассматривает самостоятельную внешнюю политику как необходимое условие сохранения национального суверенитета.