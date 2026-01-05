Блогер Шуцман: Украина для Трампа станет "расходным материалом"

Белый дом рассматривает контроль над Западным полушарием как главный стратегический приоритет, выходящий за рамки внешней политики, считает соведущий ток-шоу Russia Up Close

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после ударов по Венесуэле может пожертвовать Украиной, чтобы сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. Такое мнение выразил ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

"Белый дом рассматривает контроль над Западным полушарием как главный стратегический приоритет, выходящий за рамки внешней политики. В этом смысле [операция в Венесуэле] раскрывает масштабы амбиций: речь идет не только о Венесуэле, но о восстановлении американского доминирования в ближнем зарубежье", - сказал собеседник агентства.

Шуцман отметил, что поддержка военных действий США в отношении Венесуэлы крайне мала: против них выступают 70% американцев - как консерваторы, так и либералы. "Это представляет структурный риск для администрации. Хотя во время своего второго президентского срока Трамп продемонстрировал меньшую чувствительность к общественному мнению, чем во время первого, неодобрение [его действий] по-прежнему подрывает политический капитал, особенно в дополнение к существующим институциональным и социальным противоречиям", - пояснил он.

Эксперт предположил, что "самые серьезные последствия этого внешнеполитического сдвига могут проявиться не в Латинской Америке, а в Восточной Европе". "Переориентация США на Западное полушарие неизбежно отвлекает внимание, ресурсы и политический фокус от Украины. Если Вашингтон сосредоточится на создании новой архитектуры безопасности в Западном полушарии, Киев может стать расходным материалом в стратегии [Трампа]", - считает Шуцман.

Он добавил, что "тревога украинского руководства в этой ситуации понятна, поскольку Трамп неоднократно называл Владимира Зеленского диктатором". "В геополитике прецедент имеет значение. Когда Вашингтон открыто начинает давить на режим в Венесуэле, это создает ситуацию, которую уже невозможно игнорировать, в том числе Зеленскому. Каракас не просто цель, а сигнал: Америка снова берет на себя право решать, какие власти легитимны, а какие просто являются инструментом", - заключил американский блогер.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.