ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Блогер Шуцман: Украина для Трампа станет "расходным материалом"

Белый дом рассматривает контроль над Западным полушарием как главный стратегический приоритет, выходящий за рамки внешней политики, считает соведущий ток-шоу Russia Up Close
Редакция сайта ТАСС
13:51

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после ударов по Венесуэле может пожертвовать Украиной, чтобы сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. Такое мнение выразил ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

"Белый дом рассматривает контроль над Западным полушарием как главный стратегический приоритет, выходящий за рамки внешней политики. В этом смысле [операция в Венесуэле] раскрывает масштабы амбиций: речь идет не только о Венесуэле, но о восстановлении американского доминирования в ближнем зарубежье", - сказал собеседник агентства.

Шуцман отметил, что поддержка военных действий США в отношении Венесуэлы крайне мала: против них выступают 70% американцев - как консерваторы, так и либералы. "Это представляет структурный риск для администрации. Хотя во время своего второго президентского срока Трамп продемонстрировал меньшую чувствительность к общественному мнению, чем во время первого, неодобрение [его действий] по-прежнему подрывает политический капитал, особенно в дополнение к существующим институциональным и социальным противоречиям", - пояснил он.

Эксперт предположил, что "самые серьезные последствия этого внешнеполитического сдвига могут проявиться не в Латинской Америке, а в Восточной Европе". "Переориентация США на Западное полушарие неизбежно отвлекает внимание, ресурсы и политический фокус от Украины. Если Вашингтон сосредоточится на создании новой архитектуры безопасности в Западном полушарии, Киев может стать расходным материалом в стратегии [Трампа]", - считает Шуцман.

Он добавил, что "тревога украинского руководства в этой ситуации понятна, поскольку Трамп неоднократно называл Владимира Зеленского диктатором". "В геополитике прецедент имеет значение. Когда Вашингтон открыто начинает давить на режим в Венесуэле, это создает ситуацию, которую уже невозможно игнорировать, в том числе Зеленскому. Каракас не просто цель, а сигнал: Америка снова берет на себя право решать, какие власти легитимны, а какие просто являются инструментом", - заключил американский блогер.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства. 

Мадуро, НиколасУкраинаСШАВенесуэла