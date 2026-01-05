Президент Мексики: проблема насилия в стране вызвана ввозом оружия из США

Клаудия Шейнбаум заявила, что приоритетом для страны остается снижение уровня насилия и построение прочного мира на собственной территории

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Проблема насилия в Мексике во многом обусловлена незаконным ввозом оружия с территории Соединенных Штатов. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.

"Когда мы говорим об общей ответственности, уважении и взаимном доверии, необходимо прямо сказать, что насилие, которое мы переживаем в нашей стране, имеет среди своих причин незаконный ввоз оружия высокого калибра из Соединенных Штатов в Мексику", - подчеркнула глава государства.

"Мы неоднократно говорили, что существует общая, но дифференцированная ответственность. Невозможно игнорировать проблему потребления наркотиков и деятельность групп, которые занимаются распространением наркотиков и отмыванием денег, в том числе в самих Соединенных Штатах", - отметила президент. По словам Шейнбаум, приоритетом для Мексики остается снижение уровня насилия и построение прочного мира на собственной территории.

"Для Мексики центральной целью является сокращение насилия и достижение устойчивого мира со справедливостью. Именно этому подчинены все наши действия", - сказала она. Глава государства подчеркнула, что Мексика выступает за решение проблем безопасности через устранение первопричин, развитие, образование и социальное благополучие, а не через силовое давление.

"Мексика сотрудничает с Соединенными Штатами, в том числе по гуманитарным причинам, чтобы предотвратить попадание фентанила и других наркотиков к их населению, особенно к молодежи", - добавила президент.

"В Мексике власть принадлежит народу. Мы свободная, независимая и суверенная страна. Сотрудничеству - да, подчинению и вмешательству - нет", - подчеркнула Шейнбаум.