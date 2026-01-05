Орбан заявил, что великие державы не соблюдают международные законы

Премьер-министр Венгрии, по сути, согласился с мнением о том, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала очевидным нарушением международного права

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 5 января /ТАСС/. Международные законы перестали работать, великие державы не соблюдают их при принятии своих решений, и это явно свидетельствует о формировании нового мирового порядка. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Международные законы больше не являются ориентиром для великих держав при принятии решений", - сказал глава правительства, комментируя по просьбе венгерских и иностранных журналистов военную операцию США в Венесуэле.

Орбан считает, что последствия этих событий будут видны не только в Латинской Америке, но и в других регионах мира. По его прогнозам, "Венесуэла - только одна акция, будут и другие".

Премьер, по сути, согласился с мнением о том, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала очевидным нарушением международного права. В то же время он убежден, что такие нарушения происходят и в Европе, причем допускает их нынешнее руководство Евросоюза.

"Международный закон не работает для защиты интересов Венгрии, потому что Брюссель его нарушает. Почему в таком случае мы должны беспокоиться, если его игнорируют в каких-то других местах", - поинтересовался Орбан. Он отметил, что сейчас идет формирование нового мирового порядка, хотя "пока рано говорить, каким он будет". "Пока не ясно. Надо подождать", - заключил глава правительства.

Ранее он уже заявлял, что сложившийся после Второй мировой войны либеральный мировой порядок оказался сейчас в состоянии распада, однако контуры нового мироустройства пока не определены.