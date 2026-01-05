МИД Украины вызвал представителя Чехии из-за высказываний спикера нижней палаты

Томио Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам раскритиковал поставки оружия Украине

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за высказываний председателя Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщил журналистам спикер украинского МИД Георгий Тихий.

"В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента. Этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге", - цитирует его издание "Европейская правда".

Тихий добавил, что заявления отдельных политиков не должны мешать двустороннему сотрудничеству.

Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам раскритиковал поставки оружия Украине. По его словам, в продолжении конфликта заинтересованы западные фирмы, правительства и "украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые устанавливают себе унитазы из золота". Тогда посол Украины в республике Василий Зварич раскритиковал Окамуру. 4 января стало известно, что министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка вызовет Зварича из-за его высказываний в адрес Окамуры.