Бабиш: посол Украины в Чехии критикой спикера Палаты депутатов нарушил диппротокол

Премьер-министр Чехии указал, что украинский дипломат Василий Зварыч не вправе "тут ничему поучать"

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Посол Украины в Чехии Василий Зварыч публичной критикой высказываний председателя Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Томио Окамуры в его новогоднем обращении перешел рамки дипломатического протокола. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Он не может нас тут ничему поучать", - привел слова премьера новостной портал Denikn.

Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка, как 4 января проинформировали чешские СМИ, вызовет Зварыча из-за его высказываний в адрес спикера Палаты депутатов. Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) раскритиковал поставки оружия Украине. По его словам, в продолжении конфликта заинтересованы "западные фирмы и правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые устанавливают себе унитазы из золота". "Пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такая страна не будет в Евросоюзе", - заявил политик.

Между тем президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность в связи с заявлением Окамуры, а партии парламентской либеральной оппозиции намерены вынести на обсуждение Палаты депутатов вопрос о лишении его поста главы нижней палаты, в которой 108 из 200 мест принадлежат правящим партиям. Окамура является председателям входящей в правительственную коалицию партии SPD ("Свобода и прямая демократия").

Резко негативная реакция на слова Окамуры последовала в Facebook со стороны посла Украины. Глава МИД Чехии посчитал такую активность дипломата неуместной. Бабиш в свою очередь отметил, что Окамура выступал как лидер SPD, и подчеркнул, что не намерен дальше комментировать заявления своих коалиционных партнеров.