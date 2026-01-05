Постпред при ООН: Чили осуждает агрессию США в отношении Венесуэлы

Чилийское правительство подчеркивает приверженность международному праву, заявила постоянный представитель республики при ООН Паула Нарваес Охеда

ООН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Чили решительно осуждает действия США в отношении Венесуэлы и подчеркивает приверженность международному праву. Об этом заявила постоянный представитель республики при ООН Паула Нарваес Охеда.

"Чили выражает решительное осуждение односторонних боевых действий, которые Соединенные Штаты предприняли на территории Венесуэлы", - указала она на заседании Совета Безопасности ООН.