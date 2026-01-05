Эрдоган: нарушение суверенитета и игнорирование международного права опасны

Президент Турции пообещал поддержку Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о ситуации вокруг Венесуэлы, отметил, что нарушение суверенитета и игнорирование международного права являются опасными шагами, способными привести к глобальным проблемам.

"Сейчас для Турции самое правильное - это делать то, что лучше всего для дружественного народа Венесуэлы. Господин [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и народ Венесуэлы неоднократно демонстрировали, что они являются друзьями нашего народа. Как две дружественные страны, мы придавали большое значение и отдавали приоритет взаимной поддержке в трудные времена. И сегодня мы действуем в том же духе. Безусловно, нарушение суверенных прав стран и игнорирование международного права - это опасные шаги, которые могут привести к серьезным глобальным осложнениям. В мире, где господствует право силы, а не сила закона, неизбежно возникают нестабильность, кризисы и конфликты", - заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.

Он подчеркнул, что "Венесуэла не должна быть дестабилизирована, и Турция продолжит ее поддерживать". "Мы будем поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за процветание, мир и развитие. Мы в Турции не хотим, чтобы в нашем регионе или в других частях мира происходили хаос, беспорядки и напряженность. В этом контексте важна защита основанной на правилах международной системы. На сегодняшнем заседании кабинета министров мы подробно обсудили ситуацию в Венесуэле в свете актуальной информации, собранной нашими соответствующими подразделениями", - добавил президент.