ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Постпред Чили при ООН: попытки контроля ресурсов Венесуэлы угрожают стабильности

Это несовместимо с международным правом, отметила Паула Нарваес Охеда
Редакция сайта ТАСС
17:12
обновлено 17:38

ООН, 5 января. /ТАСС/. Любые попытки внешнего контроля над ресурсами Венесуэлы угрожают стабильности региона, заявила постоянный представитель республики при ООН Паула Нарваес Охеда.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с любыми попытками установления государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных и стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле. 

СШАВенесуэлаЧили