Постпред Чили при ООН: попытки контроля ресурсов Венесуэлы угрожают стабильности

Это несовместимо с международным правом, отметила Паула Нарваес Охеда

ООН, 5 января. /ТАСС/. Любые попытки внешнего контроля над ресурсами Венесуэлы угрожают стабильности региона, заявила постоянный представитель республики при ООН Паула Нарваес Охеда.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с любыми попытками установления государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных и стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.