Эрдоган заявил Трампу о недопустимости дестабилизации в Венесуэле

Президент Турции провел телефонный разговор с американским лидером

СТАМБУЛ, 5 января /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого заявил ему о недопустимости дестабилизации в Венесуэле.

"В телефонном разговоре с господином Трампом мы донесли до него позицию о чувствительных вопросах нашей страны. Мы подчеркнули, что Венесуэла не должна скатываться к нестабильности", - сказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.