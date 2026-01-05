ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Эрдоган заявил Трампу о недопустимости дестабилизации в Венесуэле

Президент Турции провел телефонный разговор с американским лидером
Редакция сайта ТАСС
17:13
обновлено 17:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

СТАМБУЛ, 5 января /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого заявил ему о недопустимости дестабилизации в Венесуэле.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

"В телефонном разговоре с господином Трампом мы донесли до него позицию о чувствительных вопросах нашей страны. Мы подчеркнули, что Венесуэла не должна скатываться к нестабильности", - сказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber. 

СШАТурцияВенесуэлаЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд