Постпред при ООН: Бразилия осуждает агрессию США в отношении Венесуэлы

Сержио Франса Данезе подчеркнул, что бомбардировки страны и захват ее президента стали непозволительным нарушением всех красных линий
17:13
обновлено 17:30

ООН, 5 января. /ТАСС/. Бразилия решительным образом осуждает агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе.

"Бразилия решительным образом, категорически осуждает вооруженное вторжение [США] на территорию Венесуэлы, это явное нарушение международного права, - подчеркнул он. - Бомбардировки страны и захват ее президента стали непозволительным нарушением всех красных линий". 

