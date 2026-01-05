Постпред при ООН: на Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

Представитель Боливарианской Республики Самуэль Монкада отметил, что стратегические ресурсы и геополитическое положение исторически были тем, что внешние субъекты пытались захватить

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. Венесуэла подверглась нападению США из-за природных богатств и своего геополитического положения, заявил представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Мы не можем игнорировать ключевой аспект американской агрессии. Венесуэла является жертвой нападения по причине наличия в нашей стране природных богатств. Нефть, энергоресурсы, стратегические ресурсы, геополитическое положение нашей страны исторически были тем, что внешние субъекты пытались захватить", - указал дипломат.