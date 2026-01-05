Постпред Бразилии при ООН: народ Венесуэлы должен сам определять свое будущее

Урегулирование ситуации вокруг Боливарианской Республики не должно решаться путем создания протектората США над ней, заявил Сержио Франса Данезе

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. Венесуэльский народ должен самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства США. Об этом заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе.

По словам постпреда, Бразилия призывает Совет Безопасности ООН не допустить незаконного применения силы в отношении Боливарианской Республики. "Бразилия не считает, что урегулирование ситуации вокруг Венесуэлы должно решаться путем создания протектората США на ней. Важно в данном случае соблюсти право народа Венесуэлы на самоопределение, - подчеркнул он. - Совету Безопасности ООН необходимо решительно отреагировать и защитить международное право, не допустить того, чтобы возобладал закон силы".

"Бразилия убеждена, что будущее Венесуэлы должно определяться её народом, посредством диалога и без внешнего вмешательства", - заключил дипломат.