Постпред Кубы при ООН: США варварски похитили Мадуро и его жену

Эрнесто Соберон Гуман осудил военную агрессию Соединенных Штатов против Венесуэлы, назвав атаку подлой

ООН, 5 января. /ТАСС/. США подло и коварно атаковали Венесуэлу, варварски похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гуман на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"3 января Вооруженные силы США подло и коварно атаковали Венесуэлу и варварски похитили законного президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Куба самым чрезвычайным образом осуждает военную агрессию Соединенных Штатов против Венесуэлы", - указал дипломат.

"Также категорическим образом выражаем нашу поддержку и солидарность с народным правительством Венесуэлы. Присоединяемся к призыву о том, чтобы правительство США немедленно освободило кондиционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес", - заявил Соберон Гусман.