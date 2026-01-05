Постпред Кубы при ООН: внешнее управление США сделает Венесуэлу марионеткой

Определение судьбы страны - это право, исключительно принадлежащее народу, подчеркнул Эрнесто Соберон Гусман

ООН, 5 января. /ТАСС/. Империалистические планы США управлять Венесуэлой будут равносильны установлению марионеточного правительства в хищнических интересах Вашингтона. Об этом заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Недавние заявления об империалистических планах управлять Венесуэлой до предполагаемого безопасного продуманного перехода абсолютно неприемлемы. С точки зрения доминирования США, это равносильно введению марионеточного правительства, которое было бы подчинено хищническим целям США", - указал дипломат.

"Речь идет о разграблении правительственных ресурсов, которые принадлежат исключительно венесуэльскому народу. Определение судьбы Венесуэлы - это право, исключительно принадлежащее народу этой страны, без внешнего вмешательства", - добавил Соберон Гусман.

По словам кубинского дипломата, США не пошли бы на бомбардировку Венесуэлы, если бы американскому правительству "действительно были бы важны мир, свобода и благополучие венесуэльцев".