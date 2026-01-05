ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Алиев назвал Азербайджан единственным надежным звеном между Центральной Азией и Западом

По словам президента, несмотря на наличие других маршрутов с географической точки зрения, именно Азербайджан играет роль "живого моста" и надежного партнера между регионами
17:47

БАКУ, 5 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Азербайджан в текущих геополитических условиях является единственной надежной страной, способной географически связать Центральную Азию с Западом.

"Вопросы связности, транспорта и логистики сегодня приобретают ключевое значение для многих ведущих международных акторов. С учетом существующей геополитической ситуации можем с полной уверенностью сказать, что для Запада альтернативные маршруты не могут считаться приемлемыми", - подчеркнул он в интервью местным телеканалам.

По его словам, несмотря на наличие других маршрутов с географической точки зрения, именно Азербайджан играет роль "живого моста" и надежного партнера между регионами. "Наша роль страны, способной уже реализовывать крупные проекты, естественно, будет возрастать, и мы видим это на практике", - заявил глава государства. 

