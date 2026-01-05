В ООН ушли от вопроса о легитимности правительства Мадуро

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что полномочия постоянного представительства Боливарианской Республики никогда не ставились под сомнение

ООН, 5 января. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос о признании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

"Мы не занимается признанием правительств", - ответил он на вопрос о том, признает ли всемирная организация Мадуро легитимным лидером Венесуэлы.

Дюжаррик вместе с тем указал, что полномочия постоянного представительства Боливарианской Республики при ООН никогда не ставились под сомнение.