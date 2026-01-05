Алиев ожидает от США полной отмены ограничений на оказание помощи Азербайджану

Президент республики назвал 907-ю поправку к американскому Акту "О поддержке свободы" несправедливой, устаревшей и совершенно абсурдной

БАКУ, 5 января. /ТАСС/. Азербайджан ожидает полной отмены 907-й поправки к американскому Акту "О поддержке свободы" и рассчитывает, что администрация США сможет убедить Конгресс пойти на этот шаг. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы ожидаем, что Конгресс [США] отменит эту несправедливую, устаревшую поправку, которая сегодня выглядит совершенно абсурдной", - сказал азербайджанский лидер, напомнив, что с приходом к власти президента Дональда Трампа американо-азербайджанские отношения вышли на новый уровень.

Алиев отметил, что формальные основания для действия 907-й поправки утратили актуальность. "Сегодня через территорию Азербайджана в Армению идут грузы, дороги открыты, и даже азербайджанские нефтепродукты экспортируются в Армению. Если причиной принятия поправки была блокада, то сегодня ее нет", - подчеркнул он. В этой связи Алиев выразил надежду, что администрация Трампа сможет убедить членов Конгресса США, прежде всего республиканцев, в необходимости полной отмены поправки.

907-я поправка, принятая в 1992 году, ограничивает предоставление правительственной помощи Азербайджану. На протяжении многих лет ее действие приостанавливалось, однако в 2024 году администрация США вновь возобновила применение данных ограничений. В январе 2025 года Алиев назвал это решение "проявлением неблагодарности администрации Байдена - Блинкена". В августе Трамп подписал меморандум о приостановке действия поправки.