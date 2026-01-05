Генсек ООН возвращается в Нью-Йорк из-за нападения США на Венесуэлу

Программу Антониу Гутерриша в Лиссабоне сократили, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Sergei Grits

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раньше запланированного возвращается в Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира всемирной организации, в связи с тем, что США провели военную операцию против Венесуэлы. Об этом заявил на брифинге для журналистов в ответ на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга Дюжаррик сообщил, что программа главы всемирной организации в Лиссабоне была сокращена и тот возвращается в Нью-Йорк. На вопрос ТАСС о том, связано ли это с событиями в Венесуэле, представитель генсека ответил утвердительно.