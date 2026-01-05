ООН собирает информацию о жертвах при операции США в Венесуэле

Об этом официальный представитель главы всемирной организации заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. ООН пытается собрать больше информации о погибших в результате военной операции США в Венесуэле. Об этом заявил на брифинге в ответ на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель главы всемирной организации.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в результате американской операции в Каракасе погибли порядка 80 человек. "Мы пытаемся собрать больше информации на земле о произошедшем", - ответил он на соответствующий вопрос.