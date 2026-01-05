"Страна": в Киеве расследуют убийство дочери генерала МВД, связанного с Гонгадзе

Женщину нашли мертвой в своей квартире, сообщило издание

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Анна Дагаева, дочь генерала МВД Украины Юрия Дагаева, фигуранта дела журналиста Георгия Гонгадзе, найдена мертвой в своей квартире в Киеве. Как сообщило издание "Страна", полиция расследует дело об убийстве.

По его данным, родственники 50-летней Анны Дагаевой начали беспокоиться, так как она не выходила на связь. На звонки в дверь она не отвечала, поэтому были вызваны спасатели и полиция. После вскрытия дверей, по словам соседей, тело Анны было обнаружено на полу с разбитым лицом.

По предварительным данным, признаков нападения в квартире не обнаружено. Однако пока не исключаются любые версии из-за большого количества имущества, которым владела Анна. Полиция уже начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве, в его рамках будут проверены все обстоятельства.

Сама Анна с 2015 по 2020 год работала начальником отдела и заместителем начальника управления Генпрокуратуры. Еще в 2020 году она декларировала квартиру в Киеве на 155 кв. м и машиноместо, пять земельных участков в Киевской области, по дому и земельному участку в Ивано-Франковской и Харьковской областях, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

Большая часть имущества ей перешла по наследству от отца Юрия Дагаева, которого "Страна" назвала известным деятелем времен Кучмы. Издание уточняет, что Дагаев был начальником ГАИ, затем - замглавы МВД, а после работал на влиятельной должности руководителя Госуправления делами. Его имя также фигурировало в украинских СМИ в контексте дела об убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В частности, обсуждалась версия, что он вместе с главой аппарата МВД мог отдать приказ о расправе над журналистом, пишет "Страна", однако официально эта версия не была подтверждена. Дагаев умер в 2003 году в одной из австрийских клиник.